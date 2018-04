Publieke en commerciële omroepen zijn inwisselbaar geworden

Brief van de dag: Verouderd Nederlands omroepsysteem

Diana Matroos gaat Buitenhof presenteren, samen met Paul Witteman (BNN-Vara) en Jort Kelder (Avrotros) en de VPRO is verheugd. Diana blijft haar programma bij BNN presenteren; eerder werkte ze voor RTL.



Deze feiten laten zien dat de publieke omroep, met daarbinnen de omroep­verenigingen, en de commerciële zenders onderling inwisselbaar zijn geworden. Het stelsel met meerdere omroepverenigingen werd (en wordt) verdedigd met het argument dat dit de veel­zijdigheid bevordert.



Dit argument was waarschijnlijk correct in de tijd dat er nog echte zuilen ­waren en men voornamelijk voor eigen parochie preekte. Nu is dit stelsel in zijn tegendeel verkeerd: het bevordert juist de eenzijdigheid. Ze storten zich allemaal op dezelfde zaken.



Een voorbeeld: afgelopen zaterdag ­besteedde Nieuwsweekend van MAX ­aandacht aan het boek van Ruud ­Lubbers. Maandag deed De ochtend op 4 van KRO-NCRV hetzelfde en ik heb er vast nog ­enkele gemist. Een monolithische ­omroep, zoals de ARD of de BBC, zou dat niet doen; op maandag zou men nooit een boek bespreken dat op zaterdag al besproken was.



Het Nederlandse systeem leidt ertoe dat een beperkt aantal onderwerpen en culturele uitingen (literatuur, muziek, et cetera) steeds opnieuw alle aandacht krijgt en dat de rest onderbelicht blijft of zelfs totaal genegeerd wordt.



Een cynicus zou natuurlijk kunnen zeggen dat MAX het boek van Lubbers besprak omdat hij 50-plus was en KRO-NCRV omdat hij CDA'er was!



Chris Caanen, Stein