Publiceren 'on demand' is zo slecht nog niet

Egoverhalen in korte zinnen, thema's dicht bij huis, ziektes, lichte onderwerpen, jong-knap-sexy, enzovoort, doen het goed. Valt het onderwerp van het debuut niet in de categorieën die wijzen op statistisch succes uit het verleden, dan krijgt de debutant het moeilijk.



Daarbij komt dat uitgevers steeds meer vertaalde romans uitbrengen. Als een schrijver of boek zich in het buitenland bewezen heeft, of al veel voorpubliciteit heeft gehad, loop je weinig risico. Mai Spijkers, uitgever van de Nederlandse vertaling van Fire and Fury, mocht zijn uitgevers- prestatie in DWDD uitleggen. Waarm had uitgerekend hij dit verkoopsucces in handen gekregen? Hoe deed hij dat? Wel, hij had vanaf zijn ranch in Zuid-Amerika telefonisch direct een brutaal bod gedaan en het werk daarna snel in delen door vijf vertalers laten vertalen. Tafelheer Özcan Akyol vroeg hem wat hij dan geboden had en na enige twijfel kwam het eruit: vijfentwintigduizend dollar. 'Vijfentwintigduizend dollar? Maar dat is toch niks!', voegde Akyol er terecht aan toe. Het boek werd inderdaad een succes, maar volgens Masha Gessen van The New Yorker is het een waardeloos boek, met slechte journalistieke onderbouwing en veel haastfouten.