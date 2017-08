Prostitutie verdient serieus, genuanceerd en respectvol debat

Brief van de dag: Prostitutiedebat is ontaard in straatgevecht

Wie is politiek correct in het prostitutiedebat? Zij die sekswerkers willen empoweren en stigmatisering willen bestrijden? Of zij die aandacht vragen voor de vrouwen die tot prostitutie worden gedwongen en misstanden in de seksindustrie aan de kaak stellen? Beide partijen hebben recht van spreken wat mij betreft.



Het prostitutiedebat lijkt ontaard in een straatgevecht, waarbij vooral op de persoon wordt gespeeld. Ine Vanwesenbeeck zette een gewaardeerd journalist als Renate van der Zee weg als iemand die 'leugen, overdrijving en stemmingmakerij' niet schuwt. In het verleden werd politica Karina Schaapman beschimpt en zelfs bedreigd omdat ze zich uitsprak over geweld en dwang in de seksindustrie. Om zichzelf te beschermen heeft zij zich teruggetrokken uit het prostitutiedebat. Ook Tweede Kamerlid Myrthe Hilkens kreeg het zwaar te verduren toen zij zich uitsprak over misstanden.



Waarom? Het gaat om een maatschappelijk vraagstuk waaraan we aandacht moeten kunnen schenken in openheid en veiligheid. Het is ernstig dat we dit debat niet in de nuance kunnen voeren.



Vrouwen en mannen die in de prostitutie werken zijn kwetsbaar. Daar is iedereen het over eens. Zij zijn niet geholpen als opiniemakers hun mening niet kunnen geven zonder publiekelijk afgemaakt te worden.



Mensenhandel is een van de snelst groeiende vormen van internationale criminaliteit. Met name meisjes en (jonge) vrouwen worden slachtoffer van seksuele uitbuiting. Er zijn signalen dat het aantal minderjarigen in de seksindustrie toeneemt. Dat is voldoende reden voor een serieus debat, waarin we om te beginnen eens met respect naar elkaar zouden kunnen luisteren.



Linda Terpstra, voorzitter Raad van Bestuur Fier (Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties)