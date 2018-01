Progressief Nederland moet zich dezelfde zorgen maken als de Democraten in Amerika

Veel gevestigde media deden neerbuigend over de discussieavond van 'De Nederlandse Leeuw' onlangs in Rijswijk. Eén feit kon niemand negeren: 2.000 aanwezigen. Meest jongeren en velen uit 'Generatie Z' die net stemgerechtigd is. Hun held: professor Peterson van wie ik, eerlijk gezegd, nog nooit had gehoord. Amerikaans onderzoek laat zien dat Generatie Z politiek rechtser is dan haar ouders. Deze generatie duikt ook op in Nederland.



Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 maakten politieke strategen in Amerika de fout kiezers uit Generatie Z - geboren tussen 1995 en 2010 - te zien als voortzetting van de 'progressieve' millennials.