Privacyvoorvechters China en Iran verwijderen Facebook voor hun inwoners

In China is Facebook verboden door de Communistische Partij China (het Chinese equivalent van de Piratenpartij). Partijleider Xi Jinping legt de maatregel uit: 'Stel je een organisatie voor die alles van je weet. Waar je woont, met wie je omgaat, wat je koopt. Die je volgt overal waar je gaat. Zo'n organisatie is Facebook. Zoiets kunnen wij niet tolereren binnen onze landsgrenzen.'



Ook in Iran is geschokt gereageerd op het bericht dat gegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers zijn gelekt. De Raad der Hoeders (het Iraanse Bits for Freedom) noemt de privacyschending onaanvaardbaar: 'Zeker als je bedenkt dat die informatie is gebruikt om het stemgedrag van mensen te beïnvloeden. De vorming van je politieke opinie moet in alle vrijheid kunnen plaatsvinden. Daarom beschermen wij de Iraniërs tegen deze misdadige praktijken', aldus grootayatollah Ali Khamenei.

Google, Amazon, Hyves, al die bedrijven weten veel meer van jou dan je lief is Raúl Castro