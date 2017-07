President Maduro woedend op materiële demonstranten: 'Ze denken alleen maar aan voedsel'

President Maduro is woedend dat de Venezolanen zich druk maken om hun eigen problemen in plaats van om die van het land.



President Nicolás Maduro van Venezuela is woedend over de protesten in zijn land. Volgens hem zijn de hongerige demonstranten alleen maar bezig met materiële zaken als voedsel.



'Ze denken alleen maar aan eten', brieste de socialistische president tijdens een van zijn televisietoe-spraken. 'Ze blijven maar zeuren om voedsel voor hun kinderen, maar je hoort ze nooit over gelijkheid, solidariteit en harmonie. Voor deze neoliberale kapitalisten draait het alleen om stoffelijk gewin.' Erger nog dan het streven naar voedsel vindt Maduro de focus van de demonstranten op geld. 'Ze klagen en klagen en klagen. Dat hun geld elke dag minder waard wordt. Er is meer in het leven dan geld! Deze mensen zijn geïndoctrineerd door de Amerikaanse imperialisten en nu hebben ze voortdurend dollartekens in hun ogen.'