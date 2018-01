Positieve verandering ontstaat niet door optimisme, daar is hoop voor nodig

Het is 2018 en we mogen best wat optimistischer over de wereld zijn. Dat is althans de boodschap van Bert Wagendorp en Charles Groenhuijsen. Ook René Cuperus stelt onomwonden dat 'niemand' tegen optimisme is, om vervolgens vooral de 'ongeremde' variant wat te matigen.



Vooruitgangsoptimisme is hot. Zelfbenoemde rasoptimisten wijzen graag op de enorme vooruitgang die de afgelopen twee eeuwen is geboekt. We hebben enorme medische en communicatietechnologische ontwikkelingen doorgemaakt, de meeste mensen kunnen tegenwoordig lezen en schrijven, er is minder armoede en geweld in de wereld, en we doen onze behoefte niet langer in de goot. Daar mogen we toch best blij mee zijn?