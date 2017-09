Politici moeten majeure besluiten niet delegeren

Het onthutsende aan de zaak is dat niemand in de gaten had wat er gebeurde, behalve misschien staatssecretaris Van Rijn

Het onthutsende aan de zaak is dat niemand in de gaten had wat er gebeurde, behalve misschien staatssecretaris Van Rijn. Hij liet formeel wel weten wat hij deed, maar niemand in de Kamer had door welke implicaties dat had.



Er wordt de laatste tijd vaak gewaarschuwd voor de hoge omloopsnelheid van parlementariërs. Waar zijn de wat anonieme werkpaarden gebleven die wetgeving jarenlang volgden en ook nog wisten wat er tien jaar geleden werd besloten? Het collectief geheugen en de wetskennis hollen achteruit in een Kamer die ook nog eens bijzonder weinig ambtelijke ondersteuning geniet. Daar komen vroeg of laat ongelukken van, zo veel is nu wel duidelijk.