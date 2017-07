Polen hoort bij de Europese familie, ondanks alle culturele verschillen

Recht en Rechtvaardigheid -- Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) -- heet de conservatieve partij die sinds 2015 de scepter zwaait in Polen. Maar onder die leuze is de PiS-regering in rap tempo bezig het Poolse rechtsstelsel te ontmantelen en de rechterlijke macht aan zich te onderwerpen.



Al meteen na haar aantreden zette de PiS-regering de aanval in op het Constitutionele Hof, dat wetten en maatregelen van de regering aan de grondwet toetst. Nu dat tribunaal in handen is gekomen van PiS-aanhangers, is de regering bezig de rest van het justitiële bestel naar haar hand te zetten.



Volgens PiS-voorman Jaroslaw Kaczynski, de sterke man achter de regering, wordt de rechterlijke macht bevolkt door de linkse elite, die veel te ver afstaat van het 'echte' Polen. Daarom is het volgens hem nodig de bezem door de rechterlijke macht te halen.