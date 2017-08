Commentaar: De polarisering van de Amerikaanse politiek bereikt de straat

Polarisatie - en identiteit. Waren het niet veel 'vergeten' witte stemmers uit 'vergeten' staten die Trump de zege mede bezorgden? En voltrekken zich ook in andere westerse landen niet soortgelijke culturele oorlogen? De cirkel lijkt rond in de identiteitspolitiek: wat begon als poging historische ongelijkheid jegens zwarte Amerikanen uit te wissen, eindigt als nieuwe bron van maatschappelijk conflict.



Dat de strijd tegen racisme in de VS nog lang niet is gewonnen, was al overduidelijk uit de gevallen van excessief politiegeweld die aan de basis stonden van de Black Lives Matter-beweging. Maar ook het medicijn daartegen - 'diversiteit', desnoods afgedwongen - roept soms tegenkrachten op en niet alleen in extremistische hoek. Een 'divers' politieapparaat is een must, maar vraagt een monument als in Charlottesville niet eerder om debat dan directe actie?

Identiteitspolitiek verbindt mensen langs tribale lijnen, maar splijt maatschappijen