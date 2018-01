Poetin weet als geen ander: sportsuccessen zijn goed voor nationale identiteit

De Russische president Vladimir Poetin wist dat zijn sportende landgenoten tijdens de Winterspelen van Sotsji stevig met doping in de weer waren. Dat zei Grigori Rodtsjenkov gisteravond in de ARD-documentaire Geheimsache Doping - Das Olympia Komplott. Rodtsjenkov was directeur van het Moskouse anti-dopinglab. Hij woont nu op een geheime plek in de VS, omdat hij vreest met zijn leven te moeten betalen voor zijn openhartigheid over het Russische dopingprogramma, waarvan hij overigens mede-organisator was.