Pleidooien om iedereen te leren programmeren zijn modieus gelul

Brief van de dag: Programmeren? meer wiskunde graag!

We hoorden het al eerder en ook elders maar op 31 augustus was het weer eens een itempje in het RTL Journaal. Kinderen moeten op school allemaal leren programmeren en coderen. Demissionair staatssecretaris Sander Dekker was er als de kippen bij om het pleidooi te ondersteunen. Want computers en straks ook robots maken een steeds groter deel uit van ons leven en werk, en dat gaat steeds sneller bovendien, zo is de redenering.



Het zal best. Maar we zijn intussen natuurlijk allang gewend aan computers om ons heen. De afgelopen decennia hebben we allemaal met die dingen leren omgaan zonder dat we hoefden te weten hoe ze van binnen precies werken. Net zoals je ook best auto kunt rijden zonder te weten wat er onder de motorkap gebeurt. Dat soort zaken laten we over aan de gespecialiseerde experts, en terecht.



Ooit leerde ik 'programmeren' in de taal Algol 68. Met terugwerkende kracht leken de instructies die ik invoerde op de computer met de omvang van een half gebouw erg op wat je nu in een spreadsheetprogramma als Excel zou kunnen zetten. Het waren opdrachten om bepaalde berekeningen snel uit te voeren. Hartstikke handig natuurlijk. Maar uiteraard lukt dat invoeren van codes alleen als je begrijpt hoe de relevante variabelen zich tot elkaar verhouden en op welke manier de ene de andere beïnvloedt. Het is dus niks anders dan wiskunde. Als ik op papier niet in staat ben de juiste vergelijkingen te formuleren dan wordt het helemaal niks met dat programmeren. En wanneer je de wiskunde begrijpt dan is dat programmeren niets meer dan een knoppencursus.



Pleidooien om iedereen te leren programmeren zijn voorbeelden van modieus gelul. Net zoals die zogenaamde 21 first century skills die in dit verband vaak worden genoemd. Kunnen samenwerken en zo. Of kritisch en analytisch kunnen denken. Natuurlijk is dat allemaal heel belangrijk. Maar dat is al eeuwenlang het geval. Of dacht u dat die oude Egyptenaren die piramides konden bouwen zonder een stukje planning, samenwerking en coördinatie? En mocht het met dat analytisch denken ondertussen niet zo lekker meer gaan dan is ook daar de oplossing al enkele millennia hetzelfde. Meer wiskunde!



Ewoud Jansen, Tilburg, Econoom