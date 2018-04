Peter Winnen over de valkuilen van het wielrennershart

Het fysieke hart is een bijzonder plastische pomp, het voegt zich naar de behoefte. Het is genereus, dociel zelfs. Op mijn 15de begin ik met opnemen van de ochtendpols. Ik daal al snel af naar 48 slagen per minuut. Soms naar 42, maar dat is omdat er af en toe een samentrekking wegvalt. Hoewel het me soms angst inboezemt, ben ik vooral trots op mijn rustige hart. ­Natuurlijk, het aantal trainingsuren doorgebracht in het racezadel is niet te vergelijken met dat van de professionals en de koersen zijn qua afstand minder dan een tiende, toch begint het al een beetje op de dwaze harten van mijn helden te lijken.



Ik ben een jaar of vijf beroepsrenner als ik een persoonlijk record vestig van 28 slagen. Het gebeurt op de voorlaatste dag van de Giro, tussen de ochtend- en de middagetappe. Ik lig op bed en tel. Kalm als de dood is de rustpols. Maar wat deugt er niet? Na drie weken fietsen hoort een hart niet meer zo traag te slaan en al helemaal niet na een hectische ochtendrit. Het hoort vermoeid te zijn en rusteloos. De benen zijn moe, het hoofd is moe, de ingewanden zijn moe, alles is moe, maar het hart lijkt me compleet gestoord in aangepastheid. Het is in topvorm.

Het innerlijke hart was te rusteloos voor het gewone leven, het ­fysieke hart te sterk