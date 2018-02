Peter Middendorp maakte zijn eerste zonnige fietstocht van het jaar

Op de eerste mooie dag van het jaar maakte ik een eerste fietstocht. Er keerde al wat kleur in het landschap terug, maar leven was er nauwelijks, niet in de lucht en ook niet in de grond. Darwin Comes to Town, zo heet het nieuwe boek van Menno Schilthuizen - overal ontvluchten de dieren het platteland. Het wachten was op het eerste voorjaar waarin de aarde onvoldoende insecten zou uitwasemen om de gewassen te bestuiven.



Door een buitenwijk, waar één op de vijf kinderen zonder ontbijt naar school wordt gestuurd, fietste ik naar de stad. Een kind dat geen ontbijt krijgt, zal naar meer basisbehoeften kunnen fluiten, de duivel schijt nu eenmaal altijd op dezelfde hoop, zodat een enigszins gezonde en gelukkige ontwikkeling voor 20 procent van de jonge wijkbewonertjes - vandaag lachten ze nog vrolijk - nu al vrijwel uitgesloten was.