Column - Wat blijft er van Baudet over als hij gewoon kritisch ondervraagd wordt, zoals andere politici?

In een profiel van Yernaz Ramautarsing, tweede op de FvD-kandidatenlijst in Amsterdam, werden zijn inzichten 'verrassend' genoemd. En zo kun je ze misschien wel noemen, hij denkt bijvoorbeeld dat wetenschappelijk is aangetoond dat zwarte mensen minder slim zijn dan witte. Maar ik had zelf voor iets anders gekozen.



Was dit ook een ongelukje? Ik wist het niet, ik vroeg het me af. In een stukje over Baudet schreef de auteur van het profiel deze week dat ergens over schrijven niet hetzelfde was als instemmen. En dat was ook zo, maar wij maakten ons geen zorgen over zijn opvattingen, maar vroegen ons af waarom rampzalige racisten soms zo luchtig aan het woord werden gelaten.



In het kerstnummer stond een groot interview met Baudet. Er werden daarin geen kritische vragen gesteld. Andere vragen wel. Zoals, bijvoorbeeld, - Thierry was net even uitgeweid over de aanstaande Ondergang -, 'Heb je ook een vriendin?'