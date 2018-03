Peter de Waard: Mannelijke millennial komt moeilijk aan baan omdat hij de verkeerde studie koos

En dat cijfer is nog geflatteerd ook, schreef economieredacteur Jochem van Staalduine in de Volkskrant, omdat het aantal mannen dat niet zoekt naar een baan, is gestegen van 6 tot 11 procent.



Wat de reden daarvan is, weet het CBS niet. 'Het zijn geen ontmoedigden, want dat aantal is juist afgenomen', zegt econoom Peter Hein van Mulligen. Wat de oorzaak wel is, weet hij niet. 'Ik sta zelf voor een raadsel', geeft hij eerlijk toe.



Mogelijk is er een groter deel van de mannen dat kan rentenieren dankzij bonussen, bitcoins of huisjes melken. Andere verklaringen zijn dat de levenspartner vaker kostwinnaar is, of dat de jarenzeventighobby van eeuwige student weer in opmars is.