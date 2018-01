Peter de Waard: Als bitcoins virtuele tulpenbollen zijn, zijn dollars al decennia lang de papieren tulpenbollen

In wezen zijn al die dollars gewoon stukjes papier met een nummer erop. De waarde is gebaseerd op vertrouwen in de autoriteiten die erover waken. Als morgen niemand dat meer heeft en de dollars wil inwisselen voor iets tastbaars ¿ zeg goud ¿ zou de koers zo diep vallen dat de wereldeconomie in één klap in het stenen tijdperk terugkeert.



De Amerikaanse econoom Barry Eichengreen, hoogleraar aan de universiteit van Californië en schrijver van het standaardwerk De goudstandaard en de Grote Depressie, deed onderzoek naar het disproportionele gebruik van dollars in de wereldeconomie.

Maar er is ook een andere reden: de strategische, diplomatieke en militaire macht van de VS. Dat zou de Mars-hypothese kunnen zijn, genoemd naar de god van de oorlog.



Die verklaart waarom Japan een groter deel van zijn deviezenreserve aanhoudt in dollars dan China, Saoedi-Arabië dan Rusland, de andere grote olie-exporteur, en Duitsland dan Frankrijk.