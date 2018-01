Perceptie is een hongerig monster dat zich gretig laat voeden

De praktijk is soms zo plat of sullig dat er geen enkele gedachte achter schuilt

Dat was beter geweest, ja. Net zoals de opinieredactie haar best moet doen helderheid over auteurs te krijgen. De chef beroept zich op vertrouwen en tekort aan menskracht: 'Het is ondoenlijk van alle inzenders de personalia grondig te checken', zegt hij. Toch lijkt mij dat een check van openbare profielen in een laatste ronde vóór publicatie te doen is.



Dat had hier gemoeten. Maar opnieuw is het eerder een voorbeeld van slordigheid dan van het slinks invoeren van een doelbewuste politieke agenda.



Conclusie: de perceptie is een hongerig beest dat zich gretig laat voeden. De praktijk is soms zo plat of sullig dat er geen enkele gedachte achter schuilt (zie ook de lezersbrief hieronder). Dat laatste kan een probleem op zich zijn, maar dat is een ander verhaal.