Paul Onkenhout: Voor iemand die 500 duizend euro per jaar krijgt, zou Van der Gijp zich diep moeten schamen

In de kleedkamer hoor ik vaak veel betere grappen, vooral als het over onze scheidsrechter gaat, een homo. De beste grappen maakt hij zelf. Toen ik eerder dit seizoen een regenboogaanvoerdersband droeg, net zoals de aanvoerders in het betaald voetbal, informeerde hij belangstellend of ik eindelijk ook homo was geworden. Dat was vlak voor de aftrap.



Een paar weken geleden was het ook al over homo's in het voetbal gegaan. Ruben Schaken, ex-Feyenoord en ADO en oud-international, had in een boek een paar onzinnige dingen over homo's gezegd.



Bij Feyenoord had hij twee ploeggenoten gehad die op mannen vielen. Dat beviel hem maar matig, 'want je weet nooit wanneer hij zijn kunstje flikt.' Hij distantieerde zich van homo's.