Inderdaad laaide na 'Keulen' het debat over immigratie en integratie in Duitsland hoog op. Niet langer kon worden ontkend dat vluchtelingen er niet per definitie liberale denkbeelden op na hielden.



Dat de Duitse pers collectief faalt, zoals Haller stelt, of louter leugens verspreidt, zoals rechtse populisten beweren, is onzin. Maar onbevangen is zij evenmin. De vrees 'extreem-rechts in de kaart te spelen' is historisch verklaarbaar, maar paternalisme is voor professionele journalistiek een slechte raadgever.