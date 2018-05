Freud wist dat de ratio geen partij is tegen woede die kolkt in de mens. Voor wie dat betwijfelde: zie de afkeer van de EU bij zowel nettobetalers als ontvangers. Flink wat Nederlanders ervaren woede omdat 'al hun geld' naar Brussel gaat. 'Al hun geld' is 167 euro per persoon - zonder gescheld op Europa geven ze dat uit aan twee bekeuringen op de A2. Dankzij de EU verdienen ze die euro's dik terug in de supermarkt, met gratis roaming en 160 rijden op met EU-geld aangelegde Spaanse snelwegen zonder flitspalen. Niet minder rationeel zijn de netto-ontvangers. Hongaren ontvangen per persoon 470 euro. Toch haalde V. Orbán een absolute meerderheid met boosheid op Brussel. Pas deze zomer op voor rancune over met EU-geld aangelegd Hongaars asfalt: 250 euro is de Orbán-boete voor rijden zonder vignet.