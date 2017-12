ParkinsonTV moet een integraal onderdeel worden van de strijd tegen de ziekte

Kamer 1.44 in de oostvleugel van het Radboudumc in Nijmegen is nooit ontworpen met grootste daden in het achterhoofd. Oranje zeil op de vloer, systeemplafond, praktisch onvindbaar in het labyrint dat een academisch ziekenhuis is. 'Multifunctionele ruimte' staat er op het bordje naast de deur. Op een normale dag wordt er geluncht, nu staan er vier camera's opgesteld en zitten aan een grote houten vier mensen in gespannen afwachting. Om 15.57 uur op vrijdagmiddag draait eindredacteur Sanne Bouwman de deur in het slot.