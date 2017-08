Paniek in Amsterdam: Rijksmuseum en Van Gogh in mondiale top-drie

Alarmerend nieuws over Amsterdam, de stad die wordt overlopen door horden bierfietsautoklemzuipers die in de wietwolken het trottoir niet altijd kunnen onderscheiden van het fietspad. Deze wildplassende, ijslikkende Nutellaverslinders geven volgens recent onderzoek hoog op van onze musea. Europeanen noemen het Van Gogh Museum het beste ter wereld. Mondiaal duldt dat museum alleen het Louvre boven zich, met ook het Rijksmuseum in de top-drie. Op het gemeentehuis heerst paniek. Zo trek je alleen maar meer mensen aan. En dat is niet eerlijk, want iedereen die thuis een handvol halfverlepte bloemen in een vaas kwakt, kan CO2-neutraal het Van Gogh-effect bereiken. Hetzelfde geldt voor het verorberen van een pot aardappels in een lcd-verlichte huiskamer. Maar dat zien die toeristen niet, stelletje cultuurbarbaren.