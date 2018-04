Paasvuur symboliseert nieuw leven en versterkt de onderlinge band tussen mensen

Bah Bijenkorf

Die Bijenkorfmedewerkers hebben groot gelijk met hun verzet tegen dat NPS-gedoe. Dat zoiets tegenwoordig heel gebruikelijk is, is helaas maar al te waar. Je kunt geen product aanschaffen of dienst afnemen of er wordt je per kerende mail een vragenlijst voorgelegd: of je wel tevreden bent met wat je hebt gekregen of over hoe je te woord bent gestaan. Zulke vragenlijsten duiden op lui management. Een goede manager weet ook zonder vragenlijst of een medewerker voldoet of niet. En als ik als klant niet tevreden ben, ben ik mans genoeg om dat te laten weten, daar heb ik zo'n achterbakse vragenlijst niet voor nodig. En dan je medewerkers ook nog onderbetalen, bah Bijenkorf! Houd vol FNV!



Henri Braakenburg, Amersfoort