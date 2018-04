Overmorgen is vroeg genoeg voor uw pakketje

De situatie van deze moderne dagloners, of beter gezegd nachtloners, is bedroevend en uitzichtloos.



Men zegt vaak dat het gaat om studenten, maar ook voor studenten lijkt me een dergelijke bijbaan niet gunstig voor hun studieresultaten en tijdig afstuderen.



Welk maatschappelijk belang is gediend met het toelaten van deze situatie die sterk doet denken aan de arbeidsvoorwaarden in de 19de eeuw? Wanneer ik mijn bestelling niet morgen krijg maar overmorgen, is er meestal geen enkel probleem. Aan deze beschamende en mensonterende situatie moeten wij niet willen meewerken; het is een uitwas van de vrije marktwerking. Kunnen wij er wat aan doen? Het antwoord is ja.



Wij zouden in de Arbeidstijdenwet deze vorm van onnodige nachtarbeid kunnen verbieden. Wanneer hierdoor voor de webwinkels een gelijk speelveld wordt geschapen, zal hierop geen concurrentie meer kunnen plaats vinden.



Of toch wel..? Inderdaad concurreren de Nederlandse webwinkels met buitenlandse webwinkels en wanneer daar het gebruik van nachtloners niet aan banden wordt gelegd, schieten we weinig op. De oplossing zal dus op Europees ­niveau moeten worden nagestreefd.



En hoe moet het dan met echt spoedeisende bestellingen zoals medicijnen? Inderdaad moeten er uitzonderingen mogelijk zijn, maar bij deze bestellingen die dan uitzonderlijk worden, past dan ook een uitzonderlijk expres-tarief.



Hetzelfde geldt voor de expresbestelling van brieven en postpakketten. Er zal natuurlijk altijd nachtarbeid nodig zijn, bijvoorbeeld voor de belevering van supermarkten, maar laten we deze nachtarbeid voor webwinkels die geen enkel maatschappelijke meerwaarde geeft afschaffen.



En wel zo snel mogelijk.



Bernard van Praag was universiteitshoogleraar Economie, Universiteit van Amsterdam.