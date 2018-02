Overheid, kom met een wet tegen slavernij - Nederland past een voortrekkersrol vanwege slavernijverleden

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO zijn deze aantallen zo laag omdat de illegale handel in mensen jaarlijks ruim 150 miljard dollar opbrengt, terwijl donoren wereldwijd 350 miljoen dollar per jaar beschikbaar stellen voor de aanpak. Dat is dus ongeveer 1 procent van de winst die de criminelen in hun zak steken.



Om dit probleem effectief aan te pakken, is het goed dat de private sector, met de hete adem van de steeds kritischer consument in de nek, een grotere rol gaat spelen. Beter dan de VN of ngo's zijn het bedrijfsleven en de bancaire sector in staat het probleem bij de wortel aan te pakken. Ze hebben de nodige deskundigheid in huis, bijvoorbeeld op juridisch en financieel gebied en wat betreft communicatie en moderne technologie.