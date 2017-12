Overheden mogen hun antenne meer afstemmen op de minder luidruchtige helft van de samenleving, ook al moet je beter je best doen om die te horen

Brief van de dag: Wij verlangen naar naar rust en stilte

In de discussie over vuurwerk en andere vormen van geluidsoverlast mis ik een overweging. Degenen die geen vuurwerk afsteken, belemmeren niet de activiteiten van anderen. Degenen met meer luidruchtige liefhebberijen - of dat nu is vuurwerk afsteken of anderszins lawaai maken, denk aan muziek in de zomer - zijn uit de aard der zaak indringender aanwezig en verstoren anderen meer. Dit nog helemaal los van de andere gevolgen van vuurwerk die indirect ook de belangen van anderen schaden, zoals de kosten van medische zorg en de milieueffecten.



Ik denk dat er in ons land een groot verlangen is naar rust en stilte. Maar het kenmerk van mensen die van stilte houden is nu juist dat je ze niet opmerkt. Het lijkt heel gezellig op het zomerfestival en bij het vuurwerk op het plein, maar je ziet er niet de omwonenden die zich binnen hebben teruggetrokken en zich zorgen maken om bange huisdieren of kinderen. Je ziet niet de mensen die hun zondagse wandeling afbreken of hun hond niet kunnen uitlaten omdat er te veel lawaai is. De mensen die 's zomers met de ramen dicht slapen, ook als het warm is. De mensen die ziek zijn of treuren om een sterfgeval en dat niet eens in stilte kunnen doen.



De een geniet van geknal, harde muziek en feestgedruis, de ander van rust en stilte. Per definitie wordt de eerste groep nooit belemmerd door de tweede, maar wel omgekeerd. Overheden zouden daarom hun antenne meer mogen afstemmen op de minder luidruchtige helft van de samenleving, ook al moet je beter je best doen om die te horen.



Roos Vonk, stilte-activist, Nijmegen