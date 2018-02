Oude Europese bescherming van weesgeneesmiddelen heeft nu nare bijwerkingen

Tegen emotionele druk is geen minister opgewassen

Het verweer van de farmaceuten is dat ze door het kleine aantal patiënten gedwongen zijn de hoofdprijs te vragen voor dergelijke 'weesgeneesmiddelen'. De ontwikkelingskosten van geneesmiddelen zijn enorm. Bij een klein aantal patiënten valt de prijs per patiënt nu eenmaal veel hoger uit. Niets aan te doen. Tot grote frustratie van de NZi valt dit verweer op geen enkele manier te controleren. Farmaceuten weigeren hun boekhouding te openbaren.



Het is een fundamenteel ongelijke strijd. Zodra de minister maar overweegt om een middel niet te vergoeden - omdat het heel duur is en relatief weinig oplevert - duiken er patiënten in de media op - vaak aangemoedigd door de farmaceuten - om te smeken of het geneesmiddel alsjeblieft in het basispakket kan worden opgenomen. Tegen deze emotionele druk is geen minister opgewassen. In de praktijk kunnen farmaceuten vragen wat ze willen.