Oppositie Venezuela dreigt met 'pittig debat'

'Ik overweeg een motie van wantrouwen', zegt López in een videoboodschap die uit de gevangenis is gesmokkeld. 'Wij vinden de oprichting van een dictatuur een president onwaardig. Maduro heeft een hoop uit te leggen. Als hij er niet in slaagt om ons te overtuigen, moeten we het vertrouwen in hem opzeggen. Met pijn in het hart, want niemand zit te wachten op nieuwe oneerlijke verkiezingen.'



De president zal waarschijnlijk stevig aan de tand worden gevoeld over de mensenrechtenschendingen die dagelijks plaatsvinden. Oppositieleider Antonio Ledezma heeft eerder gezegd het 'bedenkelijk' te vinden dat demonstrerende burgers worden gedood op straat. 'We moeten natuurlijk wel kritisch blijven kijken naar dat soort gruweldaden', aldus Ledezma.