Opinieblog - Zoekt Zijlstra toenadering tot Turkije door de inval in Syrië niet te veroordelen?

De ‘neutrale’ houding van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra is goed gevallen bij de Turkse president Erdogan en achter de schermen wordt door diplomaten druk gewerkt aan een toenadering, meldde het dagblad Trouw vandaag. Vorige week zei Zijlstra in de Tweede Kamer ‘zeker grond’ te zien voor het beroep op zelfverdediging dat Turkije doet voor de aanval op Koerdische strijders in de regio Afrin, in het noorden van Syrië. Hij zei verder ‘geen oordeel te willen geven’ over het offensief. Sadet Karabulut, buitenlandwoordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, denkt dat Zijlstra zich voor het karretje van Erdogan laat spannen.



Een goede diplomatieke toenadering om de spanning tussen Nederland en Turkije te verminderen?



Karabulut: ‘Het is altijd goed te streven naar normale relaties, maar in deze kwestie zijn de omstandigheden abnormaal: een illegale actie van het Turkse leger in het noorden van Syrië, waarbij een Navo-bondgenoot tegenover andere bondgenoten staat. Nederland bombardeert zelf in Syrië.



‘Ten tweede is de situatie wat betreft de mensenrechten in Turkije alleen maar verslechterd. Weer zijn tientallen mensen opgepakt en het gaat maar door. Democratie is een belangrijk onderwerp voor Nederland en de EU in gesprekken met Turkije, en daar is ook geen vooruitgang.



‘Ik begrijp niet wat Zijlstra hiermee wil bereiken. Ik weet natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal is besproken. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Zijlstra zich voor het karretje van Erdogan laat spannen.



‘In Afrin worden bondgenoten in de strijd tegen terreur gebombardeerd; er zien tientallen onschuldige slachtoffers gevallen. Het laatste nieuws is dat het Turkse leger daar wordt geholpen door strijders die gelieerd zijn aan Al Qaida. Het is een explosieve situatie.'



Wat zou de minister dan moeten doen, volgens u?



‘Nederland moet de inval van Turkije in Noord-Syrië veroordelen als agressie in strijd met het internationaal recht. Dat moet stoppen en er moeten goede onderhandelingen over vrede in Syrië beginnen. Dat heb ik vorige week ook in het vragenuurtje aan de minister gevraagd. Vanavond hebben we weer een debat waar de kwestie aan de orde komt.



‘De Nederlandse houding is een klap in het gezicht van de Turkse burgers die zich inzetten voor de mensenrechten. We hebben ons al afhankelijk gemaakt van Erdogan met de vluchtelingendeal. Het is niet fraai. Ik zou zeggen: we moeten niet van het pad af raken. Voor de verkiezingen was Nederland dapper tegenover de regering-Erdogan. We moeten op basis van mensenrechten, democratie en vrijheid van meningsuiting toenadering tot Turkije blijven zoeken. En Nederland moet vanuit de positie in de Veiligheidsraad het internationaal recht als uitgangspunt nemen.’



‘Vanuit Erdogan gezien is de inval in Syrië verklaarbaar: hij staat niet zo sterk meer als voorheen en zo kan hij inspelen op ultra-nationalistische gevoelens. Hem daarin steunen of in ieder geval stilzwijgend de operatie in Afrin toestaan, zal alleen maar leiden tot escalatie.’