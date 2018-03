Opinieblog: Wat voert Kim Jong-un in zijn schild?

Houtkachels

Een houtkachel is veel milieuvriendelijker dan wordt beweerd, betoogde Erik Nieuwkoop deze week in de Volkskrant. Hij woont in een huis met een volledig op hout gestookte verwarmingsinstallatie. 'We weten tot op de boom nauwkeurig waar onze warmte vandaan komt en gaan daarom niet uitsluitend uit economisch oogpunt veel bewuster met energie om', schrijft hij.



Zijn opiniestuk doet veel stof opwaaien. Zo is Volkskrant-lezer Thom Vleeskruyer gaan rekenen nadat hij het stuk las. 'Erik Nieuwkoop verstookte in zijn energiezuinige woning in zeven jaar tijd maar liefst dertig bomen', schrijft hij. 'Als we nu aannemen dat die bomen ook zeven jaar oud waren voordat ze de haard ingingen, betekent het dat er in die periode van zeven jaar ook 210 bomen aangeplant hadden moeten worden om voor Nieuwkoop ook in de toekomst voldoende bomen te hebben. Er zijn in Nederland 7.750.722 woningen. Die hebben een gemiddeld gasverbruik wat zo'n 20 procent hoger ligt dan dat van de woning van Nieuwkoop. (bron CBS)'



'Als we allemaal op hout zouden overstappen zouden we jaarlijks veertig miljoen bomen moeten kappen om onze woningen mee te verwarmen. En we zouden een bomenvoorraad moeten hebben van ruim 280 miljoen bomen. Dat is wel heel wat meer dan al onze stadsparken en recreatiebossen bij elkaar. Mijn geografische kennis zegt mij dat hier in ons land wat weinig ruimte voor is. Een werkelijke milieuvriendelijke oplossing is zeker te vinden in het aanplanten van veel bomen, maar ze vervolgens ook laten staan in plaats van ze op te stoken. Modern elektrisch verwarmen heeft een rendement van meer dan 400 procent. Windparken en zonneweides geven geen CO2- of fijnstofvervuiling en maken van geen enkele koolstofkringloop deel uit.'



Lezer Mariël Ellens heeft ook kritiek op het opiniestuk, omdat Nieuwkoop geen woord rept over de schadelijke uitstoot van houtkachels. 'Eigenlijk stelt hij dat als je aan efficiencymaatstaven voldoet dan mag een kachel rustig de volksgezondheid schaden, want dat is de consequentie van zijn opvatting. Onlangs gaf het Platform Houtrook en Gezondheid advies aan staatssecretaris Van Veldhoven om houtstook te ontmoedigen.'



'In de Bosatlas voor de Veiligheid uit 2017 wordt fijnstof na vallen tot het grootste overlijdensrisico gerekend. Ook de Gezondheidsraad kwam onlangs met een rapport over luchtvervuiling, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan houtstook, waarbij werd opgemerkt dat verder van de vervuilingsbron nog meer fijnstof wordt gevormd. Wat mij nog het meest verontrust is dat een leraar als hij kennelijk niet weet wat een gezond leefmilieu is en wat de klimaateffecten van houtstook zijn.'



Ook milieutechnoloog Jan van Evert schrijft in een ingezonden brief dat houtkachels wel degelijk vervuilend zijn. 'Dat Nieuwkoop zijn eigen kachel niet ruikt, is fijn voor hem, maar geen bewijs dat de rookgassen schoon zijn. Dat kan zelfs per definitie niet, want bij elk verbrandingsproces ontstaan stikstofoxiden.'



Daarnaast wijst Van Evert het argument af dat houtkachels klimaatneutraal zijn. 'Dat is vrijwel onmogelijk. Bij het machinaal omzagen en verkleinen van de bomen wordt CO2 uitgestoten en dat geldt ook voor het transport naar de klant.'



'Bovendien is er een fundamenteel bezwaar tegen houtstook. Het verbranden van een boom levert juist nú een piek in de CO2-concentratie in de atmosfeer op die pas geleidelijk afneemt naarmate de nieuw geplante boom het broeikasgas weer opneemt. Volgens de wetenschap moeten we uiterlijk in 2020 de CO2-uitstoot gestabiliseerd hebben willen we de opwarming van de aarde binnen de twee graden houden. Dat gaat met houtstook dus niet lukken. Koop liever een warmtepomp en zonnepanelen.'