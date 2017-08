Opinieblog - Wat Trump wél zou moeten doen aan Noord-Korea

Noord-Korea

Hoezo kunnen we ‘rustig gaan slapen, minister Tillerson?’, fulmineert Thomas Friedman in zijn column voor The New York Times. ‘Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un – die geen van beiden adviseurs hebben die tegen hun baas op durven staan – wisselen hel-en-verdoemenis-bedreigingen uit terwijl ze hun vinger aan de nucleaire trekker houden. Dus hoezo rustig slapen?’



In zijn column ontvouwt Thomas Friedman wat president Trump volgens hem wél zou moeten doen: ‘Een serieuze president zou geen geïmproviseerde bedreigingen op Noord-Korea afvuren, maar het diplomatieke initiatief nemen op een manier die geen afbreuk doet aan zeventig jaar naoorlogs Amerikaans leiderschap in die regio. Een serieuze president zou zich baseren op de ruwe schets van een van Amerika’s meest ervaren China-experts, Jeffrey Bader, die bij Brookings.edu werd gepubliceerd onder de naam Why Deterring and Containing North Korea Is Our Least Bad Option (Waarom het afschrikken en indammen van Noord-Korea onze minst slechte optie is).



‘Bader begint met het stellen van de beste vraag die een Amerikaanse strateeg zich kan stellen als hij wordt geconfronteerd met een met kernwapens bewapende opponent: wat zou George Kennan, de architect van de indammingsstrategie tegen de Sovjet-Unie, doen? Volgens Bader zou Kennan begrijpen dat ‘hoewel sommige situaties onacceptabel kunnen zijn, lenen ze zich niet voor korte termijnoplossingen. Noord-Korea is er daar een van.’



‘Als je te maken hebt met een tegenstander tegen wie je redelijkerwijs geen offensieve oorlog kunt beginnen om het regime te veranderen en die zijn overleving afhankelijk maakt van vijandigheid jegens de VS, is de enige rationele optie indamming, afschrikking en druk.



‘Is Noord-Korea anders dan de Sovjet-Unie? Natuurlijk. Is het geruststellend dat Noord-Korea werkt aan met kernwapens uitgeruste raketten die de VS kunnen bereiken? Natuurlijk niet. Maar het punt is: we hebben eerder met zulke dreigingen geleefd en er is geen reden te geloven dat de afschrikkingscapaciteit die we eerder in stelling brachten niet zal blijven werken. De Kim-familie is moorddadig, maar niet suïcidaal.

‘We zouden moeten lachen om hun rakettesten, zeggen dat we vinden dat ze pathetisch zijn, en onderwijl onze afschrikking in stand houden en onze raketverdediging verbeteren. Ook zouden de VS een formeel vredesvoorstel op tafel moeten leggen, opdat de wereld – en vooral Zuid-Korea en China - zou kunnen zien dat Amerika niet het probleem is. Hoe meer de wereld ziet dat wij de oplossing zijn en niet een land geleid door iemand die net zo gek, irrationeel en onstabiel is als Noord-Korea, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen.



‘Zo’n vredesvoorstel – nucleaire ontwapening in ruil voor investeringen en een vredesverdrag – zou hoogst waarschijnlijk niet door Noord-Korea geaccepteerd worden, maar het initiatief in Amerikaanse handen houden in plaats van lijdzaam te moeten wachten op Chinese druk op Pyongyang die toch nooit komt.’