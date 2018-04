Opinieblog - Wat moet de wereld doen na de mogelijke gifgasaanval in Syrië?

Winnie Mandela

Internationale media reduceren Winnie Mandela tot 'halsbandmoorden' en de dood van Stompie In het Dullah Omar Center in Kaapstad wordt een wake gehouden ter ere van Winnie Madikizela-Mandela. © EPA

‘Zelfs nu ze dood is, wordt Mam’Winnie niet met rust gelaten’, is de kop boven een artikel in de Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian. De buitenlandse pers heeft veel woede gewekt met negatieve in memoriams over Winnie Mandela, die maandag overleed, schrijft Ra’eesa Pather. In Zuid-Afrika lijkt juist een herwaardering voor haar gaande. Hoe schrijven de media in haar eigen land over haar leven? Wat vinden ze haar betekenis voor de toekomst van de natie?



Pather las verontwaardigde reacties op sociale media. Ze wijst op de bewoordingen van The New York Times dat Winnie Mandela’s strijd tegen de apartheid ‘werd overschaduwd door schandalen’. Persbureau Reuters noemde haar reputatie ‘besmeurd’ en schreef hoe de ‘mother of the nation’ veranderde in ‘the mugger of the nation’. Pather: ‘Madikizela-Mandela heeft haar hele leven moeten vechten en nu lijkt het dat die strijd zelfs na haar dood zal voortduren.’



De internationale pers reduceert Winnie Mandela tot twee gebeurtenissen, meent Pather: haar uitroep in 1986 waarbij zij de ‘halsbandmoorden’ (brandende autoband om de nek) op vermeende collaborateurs steunde en de moord op de jongen Stompie door haar informele lijfwacht, de Mandela United Football Club. Al is haar directe betrokkenheid nooit bewezen, ze stond jarenlang te kijk, zoals tijdens de zittingen van de Waarheidscommissie in de jaren negentig.



Maar bij de vrouwen van Zuid-Afrika wekten haar zwakheden en de harde manier waarop ze werd aangepakt juist sympathie. Mannen met misstappen werden niet zo bejegend, ‘vrouwen in Zuid-Afrika weten maar al te goed hoe dat voelt.’ Pather: ‘Ze was geen onbereikbare strijd-icoon, maar een uMama met wie vrouwen op ontelbare manieren een band hadden.’



Pather en ook veel anderen in Zuid-Afrikaanse kranten leggen de nadruk op de tijd dat Winnie Mandela de hoop was in donkere dagen, toen haar echtgenoot Nelson en andere leiders gevangen zaten of in ballingschap campagne voerden. De onderdrukking door het regime was buitengewoon gewelddadig. Winnie Mandela was speciaal doelwit, met langdurige eenzame opsluiting en jaren lange verbanning en huisarrest in het gehucht Brandfort. En eindeloze intimidaties.