Opinieblog: Waar blijft de solidariteit met de Britten tegen Poetin?

Aanslag Skripal

Na het ultimatum dat de Britse premier Theresa May gisteren het Kremlin heeft gesteld om met een geloofwaardige verklaring te komen over de herkomst van het Russische zenuwgas waarmee de aanslag op de ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter is gepleegd, is het diplomatiek overleg over de te nemen maatregelen tegen Rusland in volle gang. Het gaat daarbij om de vraag of de Verenigde Staten en de Europese Unie bereid zijn mee te doen aan economische sancties tegen Rusland.



Commentator David Frum toont zich in het Amerikaanse blad The Atlantic verontwaardigd over het feit dat president Trump ruim een week nadat de aanslag werd gepleegd nog geen hand heeft uitgestoken. ‘Normaal gesproken zou een president van de VS een duidelijk zichtbaar gebaar van solidariteit naar de Britse premier hebben gemaakt: een telefoongesprek dat gefotografeerd zou zijn, vergezeld van een persbericht met de tekst van het gesprek. Als de Britten dat nuttig zouden vinden, zou de vicepresident of de minister van Buitenlandse Zaken op bezoek zijn gekomen.’



De VS hadden na de verklaring van May onmiddellijk met een verklaring moeten komen, het liefst samen met belangrijke bondgenoten. Vervolgens zouden de VS de Navo en de EU moeten inschakelen om solidariteit te tonen. Frum: ‘Wanneer de Britten zouden besluiten sancties in te stellen, zouden de VS vanzelfsprekend actief meewerken. Maar tot nu toe heeft geen enkele van deze normale acties plaatsgevonden. Het falen van Trump om traditionele bondgenoten te hulp te schieten, is verbijsterend. Als dit zo doorgaat, stapelt het bewijs zich op dat Trump eenvoudigweg niet in actie wil komen om de VS en zijn bondgenoten te beschermen tegen Russische agressie.’



The Guardian wijst er in zijn pleidooi voor het treffen van economische sancties op dat die het regime van Poetin echt pijn doen. ‘Nationalistische retoriek kan niet voor eeuwig de economische stagnatie en de corruptie toedekken. Rusland kan financiële beperkingen niet negeren. Eenzijdige vergeldingsmaatregelen gericht tegen Russische commerciële belangen zijn onvermijdelijk. Maar het Verenigd Koninkrijk rekent ook op de solidariteit van zijn bondgenoten.’



The Guardian is er niet zeker van of president Trump tegen Poetin in het geweer zal komen, maar premier May heeft geen andere keus dan op te staan tegen het Russische regime. ‘Ze moet hopen dat de Europese buren geneigd zijn haar te steunen.’