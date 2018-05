Opinieblog - Volkskrantlezers willen niet van het gas af

Herdenken we te veel of te weinig?

De actiegroep ‘Geen 4 mei voor mij’ wil kunnen schreeuwen tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam morgen. Burgemeester Van Aartsen verbood dat; actievoerder Rogier Meijerink stapte naar de rechter om het verbod ongedaan te maken, de rechter beslist vandaag. Meijerink vindt dat niet de Nederlandse militairen die omkwamen in Indonesië mede-herdacht moeten worden, maar de slachtoffers die zij maakten.



Schrijver Robert Vuijsje constateerde een in zijn ogen vreemde verdeling in de discussie: tegenwoordig is extreem-rechts op Twitter voor 4 mei houden zoals het is en extreem-links wil juist aanpassingen.



Robert Vuijsje schreef in een opiniestuk in NRC Handelsblad:

‘Ik probeerde het op me te laten inwerken: dus dit is een herdenking van het voor driekwart uitmoorden van wat destijds in Nederland werd gezien als een niet-autochtone bevolkingsgroep en de meest fanatieke beschermers voor het behoud van de herdenking zijn deze (extreem)rechtse burgers?



‘Wat de omkering nog curieuzer maakt: wie zijn hun tegenstanders in deze discussie? Wie zijn de voorstanders van het aanpassen van de herdenking op 4 mei? Die komen vooral uit de linkse progressieve hoek. De mensen die pleiten voor meer inclusiviteit, die erop wijzen dat in de Tweede Wereldoorlog ook Marokkaanse slachtoffers zijn gevallen en die vinden dat we verder moeten kijken dan alleen gevallenen in dit deel van Nederland tussen 1940 en 1945. Je zou denken dat mensen die zich profileren als antiracisten grote voorstanders zijn van deze herdenking. Het is immers een herdenking van de grootste racistische moordpartij uit de Nederlandse geschiedenis. Maar juist deze groep maakt bezwaar tegen de herdenking in zijn huidige vorm.



‘Waarom is dat? Komt het doordat het te veel gaat over Nederlandse slachtoffers? Komt het doordat het grootste deel van de slachtoffers van Joodse afkomst was? Of komt het doordat het landelijke karakter van 4 mei de beperkte aandacht benadrukt voor andere zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis?



‘Dit zijn allemaal pijnlijke vragen die samenkomen rond 4 mei.’