Opinieblog: 'Politie ontmoedigt demonstreren te vaak'

Ombudsman Van Zutphen stelt in een nieuw rapport dat gemeenten en politie demonstranten te vaak beperkingen opleggen. Emile Affolter, woordvoerder van Amnesty Nederland kan daarover meepraten.



Wat moet er gebeuren met het rapport van de ombudsman?



‘De minister moet nu aan alle burgemeesters en politiechefs nog eens duidelijk maken met dit rapport dat demonstreren een recht is en geen gunst. Het is een heel helder rapport waaruit blijkt dat demonstraties door gemeenten onvoldoende worden gefaciliteerd.'



Heeft Amnesty daar ervaringen mee?



‘Ja, veel. We hebben zelfs een zaak tegen de gemeente Den Haag gevoerd omdat die geen toestemming had gegeven voor een demonstratie bij de Turkse ambassade. Wij wilden daar de vrijlating van onze collega van Amnesty Turkije eisen. De rechter heeft ons gelijk gegeven en we mochten alsnog demonstreren. Er is toen helemaal niets gebeurd, zelfs geen tegendemonstratie.



‘Wij doen altijd een kennisgeving, ook bij een demonstratie van één persoon, waarvoor dat niet nodig is. In te veel gevallen is de houding van de gemeente en de politie ‘nee, tenzij’. We voeren dan op het politiebureau een zogeheten ‘zienswijzegesprek’ over hoe een voorgenomen demonstratie het best kan worden georganiseerd; dan merken we te vaak dat de openbare veiligheid hogere prioriteit heeft dan het recht op demonstratie.



‘Wij als organisatie kennen de weg goed, maar voor gewone burgers die willen demonstreren gaat er van zo’n gesprek een ontmoedigende werking uit. Die worden snel afgeschrikt door de procedures, en denken al gauw dat de demonstratie eigenlijk niet kan. Dat vinden wij echt zorgelijk.



‘En het gaat niet om links of rechts, er is geen verschil wat het soort demonstraties of de onderwerpen betreft.’



Wat vindt u van onaangevraagde demonstraties, bijvoorbeeld die van de antifa-groepen?



‘Ook de niet aangekondigde en de spontane demonstraties vallen onder het grondrecht, dus ook die moeten de gemeenten en politie faciliteren. Onze voorkeur heeft overleg vooraf, maar bij tegendemonstraties gaat dat niet altijd. Burgemeesters zijn vaak bang voor ongeregeldheden, dat demonstranten met elkaar op de vuist gaan. Dat is begrijpelijk, maar mag niet leiden tot beperkingen van de rechten van burgers.



‘De politie heeft vaak niet gemakkelijk bij demonstraties, maar we moeten ook niet overdrijven. Den Haag heeft 1.500 demonstraties per jaar wordt vaak aangevoerd, maar van de andere kant zijn de meeste klein en overzichtelijk. Wekelijkse massale demonstraties zoals in Spanje hebben we niet.’



Reageert de politie dan te nerveus op demonstraties?



‘Laat ik een voorbeeld geven: gisteren filmden we met Nieuwsuur in de buurt van de Israëlische ambassade over het rapport over demonstaties. We werden meteen onderbroken door een politieagent, die wilde dat we onze legitimatie lieten zien. Hij vroeg ook nog of wij wel een aanvraag hadden ingediend. Dat is heel illustratief, dit was geen demonstratie maar een journalistieke opname over demonstreren. Toen we later bij de Turkse ambassade gingen filmen, gebeurde hetzelfde.’