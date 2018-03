Opinieblog: 'Onthullingen Stormy Daniels essentieel voor presidentschapTrump'

Ander Commentaar

David Ignatius schrijft in de Washington Post over het verraad van de Koerden in Syrië: 'De inname van de Syrisch-Koerdische enclave Afrin zondag door Turkse troepen is een herhaling van een van de meest trieste repeterende breuken uit de moderne geschiedenis: de Koerden die vechten om te overleven terwijl hun vrienden onder de grootmachten er bij staan en er naar kijken. Het Koerdische lot is vooral pijnlijk voor Amerikaanse militaire bevelhebbers omdat de door Koerden geleide SDF een cruciale bondgenoot is geweest bij het verslaan van IS in Syrië.



'De Koerdische nederlaag in Afrin was waarschijnlijk onvermijdelijk. De VS maakten maanden geleden al duidelijk dat Afrin zich bevindt in de door Rusland gecontroleerde zone en dat de VS hier niet zouden interveniëren. De Russische strijdkrachten, die zes buitenposten hadden in de enclave en zichzelf hadden aangeprezen als beschermheren van Afrin, trokken hun troepen twee maanden geleden terug en gaven Turkije het groene licht voor de aanval. Als de Koerden verraden zijn in Afrin, is het door de Russen.



'Nu verplaatst de Amerikaans-Turkse confrontatie zich zestig kilometer naar het oosten, naar de stad Manbij, die onder controle staat van de SDF en Amerikaanse militaire adviseurs. Turkije wil dat de Amerikanen en de Koerden zich terugtrekken oostelijk van de Eufraat. Dat zou een vergissing zijn, en een moreel in de steek laten van een trouwe bondgenoot. De Turken hebben geen gedisciplineerde troepen die de veiligheid in Manbij kunnen waarborgen. Zwichten voor de Turkse eisen zou chaos verspreiden en de afschuwelijke situatie in Syrië verder verslechteren.



'In 2016 wilde Ankara dat Turkse troepen – en niet de VS en de SDF – Manbij zouden heroveren op IS. Maar Amerikaanse militaire bevelhebbers vonden dat Turkije niet over genoeg vuurkracht beschikte om de klus te klaren. Ze wisten dat het een politiek probleem zou zijn als Manbij onder SDF-controle kwam, maar ze vonden dat ze geen andere keus hadden – hetzelfde dilemma waarmee ze worstelden toen ze in 2017 kozen voor een SDF-aanval op Raqqa. Een levensvatbaar Turks alternatief bestond niet. De Koerdische strijders vochten en stierven in de strijd tegen IS. De wereld staat bij hen in het krijt.



'Vandaag is Manbij stabiel. De markten zijn vol producten en de stad leeft. Het is een Koerdische creatie, maar er zijn behoorlijk veel Arabieren die richting dit gebied zijn getrokken, simpelweg omdat het relatief veilig en stabiel is.



'De Verenigde Staten en zijn SDF-bondgenoten hebben een sterke positie in noordoost Syrië, die nuttig is om drie redenen: om Rusland in bedwang te houden in de rivaliteit tussen de grootmachten in Syrië; om Iraanse hegemonie en de “landbrug” van Iran naar Beiroet te voorkomen; en om invloed te houden voor de onderhandelingen in Genève die uiteindelijk een raamwerk voor een nieuwe Syrische staat zullen creëren.



'Doormodderen is nooit een schone optie. Maar het is nu de juiste houding, terwijl de VS proberen hun samenwerking met de moedige Koerden trachten in stand te houden. Het is een vreemde alliantie, maar een nuttige. De Koerden verraden is niet alleen verkeerd, het is dom.'