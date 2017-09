Opinieblog - 'Noodhulp Sint Maarten is koloniale knoop'

Witte de With

De Rotterdamse kunstinstelling Witte de With wijzigt haar naam, omdat Witte Corneliszoon de With (1599-1658) een ‘foute zeeheld’ zou zijn geweest. De Rotterdamse Tineke Speksnijder, eigenaar van café de Schouw in de Witte de Withstraat, is hier ‘ouderwets pissig’ over. Dit schrijft ze in haar column in De Havenloods van deze week, die wij voor deze gelegenheid in zijn geheel overnemen:



‘Van de week was ik weer eens een keer ouderwets pissig. De Groene Amsterdammer publiceerde een stuk, ‘De aangekondigde dood van de culturele instelling Witte de With’. Activisten zijn ten strijde getrokken tegen de naam Witte de With. Niets deugt er meer aan. Wat heeft deze instelling dan voor verschrikkelijks gedaan? Het gaat om de naam mensen. Witte Cornelisz. de With was 400 jaar geleden een zeeheld, uit een koloniaal verleden. Nou zit ik al heel lang in die straat, maar ik moest toch eens even nakijken wat die man precies gedaan had, ik had me er nooit echt in verdiept. Net zoals iedereen die geen geschiedenis heeft gestudeerd denk ik. In het kort: Volgens de ene bron was hij bekwaam, moedig, vaderlandslievend en een bijzonder moeilijk persoon. En volgens anderen was het een opportunist die alleen handelde om de eer en het gewin. De waarheid zal in het midden liggen. Het was een ruwe zeebonk, zoals er in die tijd wel meer waren. Hij had in ieder geval een belangrijke rol in onze zeevarende geschiedenis. En geschiedenis is niet uit te stuffen. Dus nu vallen ze over de naam van een instituut dat naar een straat is vernoemd en daarom helemaal fout is. Door de naam ‘Witte de With’ uit te dragen heeft het Centrum de gewelddadige veroveringen die het Nederlandse kolonialisme kenmerken schoongewassen en stilletjes gepromoot. En hier zakt mijn broek dus van af. Wie verzint zoiets? Spijkers op laag water zoeken, dat is het. Directeur Defne Ayas, die ik hoog heb zitten, wordt aangevallen en het hele bestuur. Ik ben dan wel geen academica, maar een eenvoudige kroegbaas met slechts havo, die een grote interesse heeft voor kunst en ik vind dit gezeik. We leven in een tijd waarin je je wel ergens anders druk om kan maken mijns inziens. Ik heb eens even gepolst bij de kunstenaars die bij mij in het café komen en die halen hun schouders erover op. De Speksnijders van 400 jaar geleden waren walvisvaarders. Ik ben zwaar tegen de walvisvangst nu. Maar ja, andere tijden hè. Witte de With, jullie buurvrouw hoopt dat jullie nog heel lang mooie dingen laten zien, met de diversiteit die jullie eigen is.’



Tineke Speksnijder is eigenaar van café de Schouw in de Witte de Withstraat.