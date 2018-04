Opinieblog - 'Liefde voor identiteitspolitiek creëert voedingsbodem antisemitisme'

Vandaag wordt op veel plaatsen in het land weer de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach opgevoerd. Briefschrijver Johan de Later uit Amsterdam vindt het maar niks. In de Brief van de Dag van 29 maart noemt hij ‘die hele hype rond de Matthäus net zo mal als de hype rond tulpen in de 17de eeuw: zij drijft op snobisme onder groepsdynamiek. En vooral van belang is dat het 'gewone volk' niet naar Bach gaat. Want dan hield het snel op met die elitaire hype’. Vergeleken met de Tweede van Mahler of de Tristan van Wagner, vindt De Later de Matthäuspassion ‘een grotendeels saai niemendal met hier en daar een mooi choraal’. Ook zou er ‘tien keer meer melodische variatie en genie in de Brandenburgse Concerten zitten dan in de Matthäus’.



Veel lezers zijn het gloeiend oneens met Johan de Later. Rudie Hageman uit Maastricht ‘vindt de Matthäus een geniaal muzikaal monument, en dan zeg ik niets ten nadele van de Brandenburgse Concerten. Ik ben benieuwd of De Later in staat is om de vele saaie niemendalmomenten in het werk aan te wijzen. Ikzelf heb geen moeite om de geniale plaatsen in het werk aan te wijzen’. En: ‘Dat het ‘gewone volk’ niet naar Bach gaat is het gevolg van het al decennialange gebrekkige muziekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.’



Joost Helderop uit Amsterdam vindt dat Johan de Later 'nogal verzuurd en met elitaire pretenties reageert op een mooi stuk van Bach waar veel mensen rondom het Paasfeest van genieten en vele musici lyrisch over zijn. Hij predikt zijn eigen evangelie en het lijkt dat hij het volk wil bekeren. Aan zijn voorgestelde kruis zijn nog twee plaatsen vrij!’



Peeke de Vries uit Meppel vindt dat, als er al een tegenstelling is tussen de Matthäus Passion van Bach en de Tristan van Wagner, er toch zeker ook qua 'elitaire hype' overeenkomsten zijn: ‘Wat Naarden in Nederland in de week voor Pasen voor Bach is, is Bayreuth met de Festspiele in Duitsland in de zomer een maand lang voor Wagner. Dus waar is eigenlijk de grootste hype?’



Janny Dekker uit Purmerend noemt Johan de Later een ‘zure schooljuffrouw’. ‘Als vrouw van het gewone volk (meen ik), houd ik al jaren van de Matthäus. Ik ben er geregeld heen geweest. Niks aanstelleritis, een enorme schoonheid en heel ontroerend. Gelukkig komt-ie ieder jaar weer terug. En die hype is volgens mij ook alweer voorbij.’



Maar er is ook bijval voor Johan de Later. Annette Broekhuizen uit Zuurdijk deelt zijn mening over de gekte rond de Matthäuspassion. Drie maal een complete Matthäus op radio 4, en dan ook nog allerlei verhalen over ‘mijn Matthäus’, een complete Johannes, en verder alleen maar kleine fragmenten van allerlei andere prachtige passiemuziek. Waarom geen complete ‘Golgotha’ van Frank Martin, de ‘Seven words’ van Goebadoelina, de Johannes van Pärt of van Cypriano di Rore, de 'Zeven laatste woorden van Christus aan het kruis' van Haydn of de prachtige Via Cruzis van Liszt? Het lijkt wel of de gekte ieder jaar groter wordt.’