Opinieblog - 'Lees Karl Marx, juist nu!'

Marx is nog altijd actueel

Tweehonderd jaar naar zijn geboorte is Marx' analyse van de zwakke plekken van het kapitalisme verrassend actueel, schrijft The Economist.



'Een goeie ondertitel van een biografie van Marx zou zijn: een studie in falen', stelt het liberale Britse weekblad The Economist in een essay ter gelegenheid van de geboortedag van Karl Marx op 5 mei 1818. 'Marx beweerde dat filosofie de wereld niet alleen moet begrijpen, maar ook verbeteren. Maar zijn filosofie veranderde de wereld ten kwade: de 40 procent van de bevolking die gedurende een groot deel van de twintigste eeuw leefde onder marxistische regimes leden onder hongersnoden, concentratiekampen en dictatuur van partijen.'



Toch blijft Marx volgens The Economist 'een monumentale figuur', 'een briljante denker' en 'een briljante schrijver'. Hij ontwikkelde immers 'een theorie van de samenleving die door economische krachten wordt voortgedreven, niet alleen door productiemiddelen, maar ook door de verhouding tussen bezitters en arbeiders, waarbij die samenleving voorbestemd is een aantal ontwikkelingsstadia door te maken'.



De actualiteit van Marx zit allereerst in zijn analyse dat kapitalisten niet zozeer bezig zijn met het scheppen van welvaart, als wel met het zich meester maken van de welvaart van anderen. Vervolgens wees Marx terecht op het globale aspect van het kapitalisme, op de tendens naar monopolievorming, op de groeiende ongelijkheid in de samenleving en op het ontstaan van een nieuw 'precariaat' van dagloners zonder perspectief dat fungeert als ‘reserveleger’ aan de onderkant van de arbeidsmarkt.



The Economist wijst erop dat de macht van de vakbonden is gebroken, de verzorgingsstaat afbrokkelt, dat de meeste Amerikanen niet meer bezitten dan een paar honderd dollar op de bank en dat de huizenprijzen in Groot-Brittannië zo hoog zijn dat een eigen huis voor mensen onder de 45 onbereikbaar is.



‘De belangrijkste misser van Marx was dat hij het vermogen tot hervorming, het oplossen van de problemen die het kapitalisme oproept, heeft onderschat’, stelt The Economist vast. ‘Het grote thema van de geschiedenis in de ontwikkelde wereld sinds de dood van Marx was hervorming, in plaats van revolutie. Verlichte politici breidden het kiesrecht uit zodat de arbeidersklasse een belang kreeg in het politieke systeem. Zij vernieuwden de regelgeving zodat grote economische concentraties werden ontbonden. Zij hervormden het beheer van de economie zodanig dat de conjunctuurschommelingen werden afgevlakt en paniek voorkomen.'



Maar, besluit The Economist, 'het is de grote vraag van vandaag of die resultaten kunnen worden herhaald. Het verzet tegen het kapitalisme neemt weer toe, al is dat meer in de vorm van populistische boosheid dan als proletarische solidariteit. Tot dusver blijken de liberale hervormers veel minder in staat greep te krijgen op de crisis dan hun voorgangers, en tot het bedenken van oplossingen.



Zij moeten de tweehonderdste geboortedag van Marx gebruiken om de grote man opnieuw te leren kennen – niet alleen om de ernstige gebreken in het systeem te begrijpen die hij briljant identificeerde, maar ook om zich te realiseren welke ramp zich zal voltrekken als ze er niet in slagen die gebreken te lijf te gaan.’