Opinieblog: 'Laat slachtoffers bepalen of verdachten verplicht naar hen moeten luisteren in de rechtszaal'

Schietpartij Florida (1/2)

We lachten samen, we zongen samen, we glimlachten naar elkaar. We zullen dat nooit meer doen Christine Yared Een student van de Marjory Stoneman Douglas High School legt bloemen neer na de schietpartij op haar school. © AFP

In de VS wordt de roep om wapenbezit te reguleren steeds luider. Na de schietpartij op het Marjory Stoneman Douglas High School, waar woensdag zeventien doden vielen, willen scholieren een protestmars organiseren om de politiek tot actie te dwingen.



Christine Yared, scholier van het Marjory Stoneman Douglas High School, verloor woensdag haar vrienden. In The New York Times houdt ze een pleidooi voor strengere wapenwetten.



'Ik ben eerstejaarsstudent op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. In de dagen na de schietpartij, waarbij zeventien doden vielen, herhalen de angstaanjagende momenten zich in mijn hoofd.'



'Het brandalarm ging af, vlak voordat de school zou sluiten. We zochten er niets achter. Klasgenoten van mijn economieles waren al weg. Ik pakte mijn rugzak en maakte aanstalten weg te gaan. Het volgende dat ik me herinner, is dat ik mensen hoorde rennen en schreeuwen. Mijn leraar riep dat we terug in de klas moesten komen.'



'Ik sprintte naar een kast en propte me tegen planken vol papieren en mappen. De rest van de kast vulde zich met de andere studenten. We dachten dat het een schietoefening was. Dat was het niet.'



'(…) Mijn vriendin Gina is dood. Ik had die morgen nog met haar gesproken tijdens de kunstles. We lachten samen, we zongen samen, we glimlachten naar elkaar. We zullen dat nooit meer doen. Hoe kan iemand zo verachtelijk zijn? Als ik erover nadenk, moet ik gillen.'



'We moeten buiten de politiek om samenwerken om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. We hebben strengere wapenwetten nodig. Als een persoon niet oud genoeg is om een auto te huren of een biertje te halen, mag hij geen legaal massavernietigingswapen kopen. Dit had voorkomen kunnen worden. Als de moordenaar goed was behandeld voor zijn geestesziekte, was dit misschien niet gebeurd. Als er goede achtergrondcontroles zouden zijn, dan hadden degenen die geen wapens mogen hebben ze ook niet gehad.'



'We moeten stemmen op degenen die strengere wetten willen en degenen die geen actie ondernemen eruit schoppen. We moeten de waarheid blootleggen over wapengeweld en de corruptie daaromheen. Alstublieft.'



'(…) Als u een hart heeft, of om iemand of iets geeft, moet u voorstander zijn van verandering. Laat geen kinderen meer lijden zoals wij. Zet deze cyclus niet voort. Dit lijkt misschien niet relevant voor u. Maar de volgende keer kunnen het uw familie, uw vrienden of uw buren zijn. De volgende keer kunt u het zijn.'