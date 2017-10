Opinieblog - Koos Meinderts: 'Ik wil kinderen laten voelen hoe het is als er van alles over je hoofd heen gebeurt'

Nog even over Saoedi-Arabië, waar het verbod op autorijden voor vrouwen wordt opgeheven. Want Manal al-Sharif, de vrouw die de kwestie wereldwijd onder de aandacht bracht in 2011 heeft zelf een artikel geschreven in The New York Times. Hieronder enkele fragmenten uit haar stuk:



'In mei 2011 reed ik in een auto in de stad Khobar in Saoedi-Arabië als protest tegen het verbod van de koning op vrouwen achter het stuur. Het gevolg: ik werd gearresteerd, uit mijn huis gehaald in het holst van de nacht en negen dagen in de gevangenis vastgehouden; in die tijd werd ik ondervraagd, uitgekleed bij het fouilleren en ik werd ervan beschuldigd een verrader en een spion te zijn. Ik werd pas vrijgelaten nadat mijn vader koning Abdullah, toen de heerser, had gesmeekt mij gratie te verlenen.



Veel mensen in mijn land ontweken mij daarna. Geestelijken riepen op mij te geselen, te stenigen, te vermoorden. Binnen een jaar werd ik gedwongen mijn baan op te zeggen. Toen, uit angst voor mijn veiligheid, verliet ik het land waar ik ben geboren en opgegroeid en net een eigen gezin had gesticht.



Vrouwen voor en na mij zijn eveneens gearresteerd, hebben hun banen verloren en zijn gevangen gezet voor de eenvoudige daad van achter het stuur kruipen. We protesteerden tegen het verbod op autorijden voor vrouwen omdat de gevolgen veel verder gingen dan auto’s en wegen. Het verbod betekende dat we onze kinderen niet naar school konden rijden; we konden onze dierbaren niet naar de dokter of een ziekenhuis rijden; we konden niet met de auto naar ons werk op en neer, of naar de supermarkt gaan. Het verbod betekende het verlies van de essentiële vorm van waardigheid en de controle over onze levens.



Dat is de reden waarom voor de vrouwen in Saoedi-Arabië 26 september 2017, de dag dat de monarch zijn voornemen aankondigde om het rijverbod op te heffen, zal worden herinnerd als Emancipatie Dag. Het is in alle opzichten net zo belangrijk voor ons als 18 augustus 1820 voor de Amerikaanse vrouwen, de dag waarop het 19de amendement werd geratificeerd, dat hen kiesrecht gaf.