Opinieblog: 'Jeremy Corbyns plan voor een douane-unie met de EU is heel verstandig'

Olympische Spelen (1/2)

Kijkend naar atleten uit Noord- en Zuid-Korea die naast elkaar flaneerden, was het heel goed mogelijk om meegesleurd te worden door sentiment en hoop Sportcolumnist Sean Ingle Suzanne Schulting na de finale 1000 meter shorttrack tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. © ANP

Het olympisch vuur is gedoofd en dus is het tijd voor commentatoren om terug te blikken. Waren de Spelen een succes en wat heeft het IOC daarin betekend? En kunnen we spreken van een verbroedering tussen Noord- en Zuid-Korea?



'Het Russische dopingschandaal kon de spectaculaire sport en het ontdooien van de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea niet overschaduwen', schrijft sportcolumnist Sean Ingle in The Guardian.



'Voor de slotceremonie van de Winterspelen, te midden van een spervuur, K-pop en vuurwerk, zei de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach: ‘We hebben hier gezien hoe sport de wereld een betere plek kan maken... dit zijn de spellen van een nieuwe horizon.''



'Kijkend naar atleten uit Noord- en Zuid-Korea die naast elkaar flaneerden, slechts gescheiden door enkele centimeters in plaats van 73 jaar aversie, was het heel goed mogelijk om meegesleurd te worden door sentiment en hoop.



'Eerder op de dag bevestigde het IOC dat de Russische atleten niet zouden marcheren onder hun eigen vlag bij de slotceremonie, vanwege twee dopingovertredingen tijdens deze Spelen. Ook zei Bach dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité (ROC) snel weer opgeheven zal worden als er geen positieve dopingtests meer zijn.



'Deze reactie op het meest gedurfde door de staat gestuurde dopingprogramma in de geschiedenis stelt nauwelijks iets voor, zelfs niet met een boete van 15 miljoen dollar en een verbod op het tonen van de Russische vlag en het vertolken van het volkslied. Op de laatste dag van de Spelen wonnen de Olympische atleten uit Rusland hun tweede gouden medaille, tijdens ijshockey. Maar daarmee kwam Rusland niet hoger dan slechts een dertiende plek op de medaillespiegel - een stuk lager dan hun eerste plaats in Sotsji toen hun atleten werden voorzien van een cocktail van steroïden en patriottische vurigheid.



'De Russische hockeyspelers zongen tegen de regels in hun volkslied. Niet dat Bach of iemand anders daar iets om gaf. En hier is een patroon. Want volgens The Washington Post waren Russische spionnen schuldig aan een enorme hack van computers tijdens de openingsceremonie, maar het IOC lijkt bereid om dat door de vingers te zien.





'Toch waren deze Spelen een succes, iets waar je veertien dagen niet zeker van was. Toen waren er allerlei zorgen over Pyeongchang - zoals de onzekerheid over hoe Noord- en Zuid-Korea zouden handelen, de voorspelde temperaturen van -20 graden en het verergerende norovirus. Maar al snel nam de sport het over.'