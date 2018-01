Opinieblog - 'Ja tegen GroKo is eigenlijk een Nee'

Pesten loont pestkoppen staan bovenaan in de pikorde van de klas, schrijft Aleid Truijens. Het zijn niet de kinderen die het aardigst en leukst worden gevonden, maar degenen met de meeste macht, status en invloed. Daarom wil iedereen vrienden met hen zijn. Om zelf te stijgen in de roedel. En om te voorkomen dat de pestkop jou te grazen neemt. Het is nu ook wetenschappelijk bewezen, stelt Truijens die wijst op een promotie over pestgedrag

'Pesten is niet de schuld van de leerkracht, maar wegkijken kan niet. Pouwels wijst erop dat leerkrachten pesten vaak onderschatten, omdat het buiten hun zicht gebeurt. Goedwillende leraren bespreken het pesten in de klas. Alle kinderen knikken empathisch: pesten is héél erg. Na de les krijgt het slachtoffer op het schoolplein een extra beurt.'

Haar conclusie luidt: 'Al die kringgesprekken, trainingen en pestprotocollen hebben geen bal opgeleverd; het pesten op school neemt niet af. Integendeel. Sociale media bieden de kwelgeesten eindeloze nieuwe mogelijkheden. Het is een weeffoutje in de menselijke natuur: in de smaak willen vallen bij de top.'



Rob Vreeken was in Tunis de afgelopen week opnieuw getuige van 'hoe sterk de enige bloem van de Arabische lente is'. 'Demonstraties van jongeren tegen werkloosheid en prijsverhogingen waren op sommige plaatsen ontaard in vernieling en brandstichting, maar tot echte chaos had dat volstrekt niet geleid, laat staan tot een nieuwe 'volksopstand', met alle ongewisse gevolgen van dien.' En wat, zo vraagt hij zich af, maakt dat in dit land mogelijk was wat elders in het Midden-Oosten niet lukte? Eén antwoord volstaat: het maatschappelijk middenveld.

'In Tunesië geven niet generaals, maar burgers in roerige tijden de doorslag. Kunstenaars, feministen, rappers, juristen, schrijvers, academici en - niet te vergeten - gewone Tunesiërs: telkens wanneer de democratische transitie de afgelopen jaren dreigde vast te lopen of te ontsporen, kwamen zij in het geweer, zo nodig met een miljoen man op straat. Het maatschappelijk middenveld is hier de belangrijkste factor. Een weinig aantrekkelijk begrip maar van levensbelang voor vitale democratiën.' En niet alleen in Tunesië. 'Want in deze tijden van sterke mannen en autoritaire populisten zou het goed zijn de voornaamste tegenkracht vaak en helder te benoemen.'



Deze week ging het in de Kamer over de burgemeestersbenoemingen, de Heintje Davids van het staatsrecht, stelt Martin Sommer. Van de burgers wil 70 procent dat de burgemeester rechtstreeks wordt gekozen, en dat al decennia lang. Staat ook weer in het SCP-rapport. Denk maar niet dat het er nu van komt. Ook hier is de gevestigde politiek in het schuttersputje gekropen. Alleen de PVV en Thierry Baudet willen er nog hard voor hollen.

Sommer: 'Al jaren is men bezig om de door de koning benoemde burgemeester uit de Grondwet te halen. Zoals bekend zijn de burgemeesters heel tevreden met hoe het nu gaat. Zij staan boven de partijen en zijn onafhankelijk, zeggen ze. De belangrijkste bron van de burgemeesterlijke tevredenheid is natuurlijk dat ze nooit met de zweep van de democratie te maken krijgen. Je moet er toch niet aan denken dat kiezers zich ertegenaan gaan bemoeien.'