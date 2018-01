Opinieblog - Is Trump met zijn State of the Union een 'normale' president aan het worden?

State of the Union

Trump gedroeg zich eerder als een politicus waarvan hij zegt dat hij die niet is Marc Fisher

Het leek wel of Trump met een glas warme melk tot bedaren was gebracht, zo ‘normaal’ klonk zijn eerste State of the Union, meent de ene Amerikaanse columnist. Een conservatieve mede-columnist hoopt dat met een ‘normale’ Trump politieke deals in het Congres mogelijk worden. De hoofdredactie van The New York Times geeft hem vooral krediet omdat hij een tegenbeweging elan geeft.



Marc Fisher van de Washington Post:

‘Dit was de president die opduikt bij speciale gelegenheden, de president met de zachte, evenwichtige stem. Geen geschreeuw, geen grote gebaren, geen woord over ‘radicaal islamitisch terrorisme’ of ‘een netwerk van wetteloze wilden’. De Donald Trump die zijn eerste State of the Union toespraak hield dinsdagavond had het daarentegen over ‘ISIS’. Hij zei geen woord over zijn tegenstanders, niets over zijn critici. De man die oprukte naar de macht met een golf aan opruiende retoriek klonk alsof hij was gesust met een glas warme melk. (..)



'Trump put nog steeds trots uit het breken met de traditie. Maar dinsdagavond gedroeg hij zich eerder als een politicus waarvan hij zegt dat hij die niet is.’



Dan McLaughlin van de National Review zag ook een president die zij best deed als ‘normaal’ over te komen.

‘De State of the Union-toespraak van president Trump was ingetogen, geëmotioneerd, trumpiaans op enkele herkenbare manieren (zoals nadruk op bendegeweld en beperking van immigratie gebaseerd op vaardigheden), maar ook normaal: een toespraak die qua toon gegeven zou kunnen zijn door een conventionele politicus. Dat is geen excuus voor of het ongedaan maken van de manieren waarop Trump geen gewone president is, (..) maar herinnert ons eraan waarom gewone Amerikaanse politiek waardevol is om te behouden. Veel Republikeinen, zoals ik, die ons niet op ons gemak voelen bij Trump, zouden een stuk makkelijk zijn overgehaald als de Trump van vanavond de Trump van elke dag was.’



‘Het is onwaarschijnlijk dat de toespraak van dinsdagvanavond iemands mening over Trump heeft veranderd, maar wat vanavond betreft, deed hij wat hij moest doen.’



Joseph Kennedy III gaf namens de Democraten een tegentoespraak op een school in Fall River Massachusetts. Hij is een kleinzoon van Robert Kennedy en lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij hekelde de Republikeinen: ‘Hun daden zijn een belediging van ons hoogste Amerikaanse ideaal: het geloof dat we allen van waarde zijn, dat we gelijk zijn en allen meetellen.’



‘Het zou gemakkelijk zijn het afgelopen jaar als chaos te verwerpen. Partijdigheid. Politiek. Maar er iets veel groters aan de hand. Deze regering belaagt niet alleen de wetten die ons beschermen, ze valt het idee zelf aan dat we allen recht hebben op bescherming. Voor hen is waardigheid niet iets waarmee je wordt geboren, maar iets om te meten.’