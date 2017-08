Opinieblog - Internationale media: 'Meest opwindende wedstrijd' en 'verliefd op vrouwenteam'

Volkskrantlezers over neutrale taal

Treinreizigers van de NS worden met ingang van de nieuwe dienstregeling niet meer aangesproken als 'Dames en heren' maar met het sekseneutrale 'Beste reizigers'. En ook de gemeente Amsterdam maakte bekend haar inwoners niet langer met mijnheer of mevrouw, maar met mens of inwoner aan te spreken. Volkskrant-lezers reageren kritisch. ‘Genderneutraliteit bestaat niet.’



Toekomstbeeld

Er gaat een tijd komen dat ik niet meer mag zeggen dat we vier dochters hebben.

Cathy van Beek, Bodegraven



Genderneutraliteit bestaat niet

Nu ook de NS die de reizigers gaat aanspreken met ‘beste reizigers’. Ach, men wordt hier in ieder geval aangesproken. Mijn echtgenoot (man) ontving gisteren een hypotheekbrief van de ING: Geachte heer ….. Ik, (vrouw) stond niet in de aanspreektitel. Toch staat de hypotheek op beider naam. De ING heeft mij vergeten aan te spreken. Er bestaat geen genderneutraliteit, zolang de helft van de bevolking niet wordt gezien.

L. Moerland, ‘s-Heer Hendrikskinderen



Stemmingneutraal

Op Twitter vernam ik dat de NS geslachts- ehh genderneutraal gaat omroepen: #echtvooriedereen Machinisten, conducteurs en omroepers krijgen de instructie om de passagiers vanaf december genderneutraal toe te spreken.



Waarom niet ook stemmingneutraal? 'Goedemorgen' wordt vervangen voor 'het is ochtend' en 'goedemiddag' voor 'het is weer middag', en zo verder, u snapt het al: depressie is geen pretje.

Jodie van der Graaf, Rotterdam



Zonnesteek

Die paar warme dagen in juli waren kennelijk warm genoeg om een paar dames en heren, pardon mensen, een flinke zonnesteek te bezorgen. Dames en heren zijn van nu af mensen, jongens en meisjes zijn nu mensjes. In post van de overheid ben ik in de briefaanhef tegenwoordig: Geacht mens. Op straat, in de supermarkt, in de horeca wordt het nu dus: 'Goedemorgen mens, alstublieft mens, dank u wel mens, heeft u een bonuskaart mens, fijne dag verder mens.' Mens zeggen tegen een vrouw gold trouwens altijd als minachtend. Pim Fortuyn zei tegen journalist Wouke van Scherrenburg: ach, mens ga toch koken!



Als er een baby wordt geboren mag ‘het is een jongetje of het is een meisje’ ook niet meer. Nee, het is een baby, een mensje. Ja, wat anders? Genderneutraal, mensen, doe eens normaal!

Peter Ruijtenbeek, Den Haag



Eetgelegenheid

In navolging van het artikel over de gemeente Amsterdam die geen mevrouw en meneer gaat noemen, kunnen we voor de restaurants, fast food, eetcafés en wat nog meer ook een eenheidsnaam gebruiken, namelijk 'eetgelegenheid', dan zijn we in een keer van alle gedoe af en hoeft een rechter er niet over te beslissen. Het gaat tenslotte gewoon om een plek waar je wat voedsel naar binnen kan werken. Eten is dat dus.

Rene van den Berg, Vlaardingen



Macht van de minderheid

Jean-Pierre Geelen schrijft een badinerend stukje over de jongste sekseneutrale voorstellen van de Amsterdamse genderautoriteiten. Je moet maar durven. Het zal hem duur komen te staan . Binnen afzienbare tijd zal zijn broodmens de Volkskrant hem geheel neutraliseren. Want ook de Volkskrant zal er niet omheen kunnen. De macht van een minderheid.

Jan Heijmans, Utrecht