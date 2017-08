Opinieblog - Inge Ghijs: Belgen kunnen leren van NVWA inzake gifeieren

Transgenders uit het leger (1)

Trump wil transgenders het Amerikaanse leger uitzetten Verontwaardiging en verbazing in de VS: waarom meldde president Trump per tweet plots dat hij geen transgenders meer in het Amerikaanse leger wil? De Republikeinse senator en oorlogsheld John McCain, net geopereerd aan een hersentumor, keerde zich meteen tegen Trumps besluit. Maar de president krijgt ook steun.



McCain verklaarde: ‘Elke Amerikaan die voldoet aan de geldende medische en paraatheidscriteria moet worden toegestaan in dienst te blijven. Er is geen reden waarom militairen die in staat zijn te vechten, te trainen, en tot actie over te gaan, het leger zouden moeten verlaten – ongeacht hun geslachtsidentiteit.’



En: ‘De tweet van de president vanmorgen is het zoveelste bewijs dat belangrijke beleidsverklaringen niet via Twitter moeten worden gedaan.’



President Trump had in twee tweets gemeld: ‘Na overleg met mijn generaals en militaire experts, wees alstublieft geadviseerd dat de regering van de VS niet zal accepteren of toestaan dat transgender-individuen in welke hoedanigheid dan ook in het Amerikaanse leger dienen. Ons leger moet gefocust zijn op slagvaardige en overweldigende overwinningen en mag niet worden belast met gigantische medische kosten en verstoring die transgenders in het leger met zich meebrengen.’



De meeste columnisten en commentatoren zijn negatief over Trumps besluit. In The New York Times schreef hoogleraar Engels en columnist Jennifer Finney Boylan over de schok onder militaire transgenders: ‘Transgender-Amerikanen hebben moedig gediend in ons leger en doen dat nog. ‘Ik kom uit een lange reeks familieleden die dit dit land hebben gediend’, zei marineofficier Helms. ‘Dat iemand nu tegen me zegt dat ik niet waardig ben om te dienen in het leger, alleen omdat ik anders ben, is een vreselijke en intolerante manier van naar de wereld kijken.’



Het besluit van de president wordt toegejuicht door conservatieve christelijke groepen, bovenal de Family Research Council, die lobbyt tegen transgenders in het leger sinds die een jaar geleden door toenmalig staatssecretaris Ash Carter werden toegelaten. Voorzitter Tony Perkins: ‘Dit was het werk van Ash Carter die op het punt stond te vertrekken en nog gauw de pin uit een culturele handgranaat trok. Onze militaire leiders zeggen dat dit niet bijdraagt aan betere strijdkrachten; het is een afleiding; het legt beslag op schaarse middelen.’



De gevestigde organisaties van veteranen hebben zich niet uitgelaten over Trumps besluit, maar wel een jongere organisatie, de Iraq and Afghanistan Veterans of America. Paul Rieckhoff, de oprichter van deze club veteranen: ‘Dit is achterlijk, schadelijk en strijdig met Amerikaanse waarden. Het is ook slecht voor de nationale veiligheid. Duizenden transgender-militairen dienen op dit moment in ons leger. Een onbekend aantal van hen in gevechtszones.’