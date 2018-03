Opinieblog: Gaat de wereld Rex Tillerson nog missen?

Tillerson

De Afrikaanse leiders die de afgelopen week Rex Tillerson op bezoek kregen, zullen zich nu wel achter de oren krabben. De buitenlandminister van het machtigste land ter wereld vertrok vervroegd en bleek eigenlijk al ontslagen. Het is tekenend voor de verwarring die de VS onder Trump zaaien in de wereld. Zal de nieuwe minister Pompeo meer helderheid scheppen over wat Washington wil (dat denkt The Wall Street Journal) of gaan we Tillerson ondanks zijn falen nog missen (verwacht The New York Times)?



The Wall Street Journal is ingenomen met de personeelswisseling op het State Department en schrijft in een hoofdredactioneel commentaar onder de kop ‘Pompeo’s belofte op het State’: ‘Trump krijgt een topdiplomaat die zijn beleidsvisie deelt.’



‘President Trumps besluit om Rex Tillerson te vervangen door de CIA-directeur Mike Pompeo als minister van Buitenlandse Zaken ziet eruit als een opwaardering van zijn kabinet en wellicht voor het Amerikaanse buitenlandbeleid. Tillerson verdiende beter dan de slordige manier waarop hij werd ontslagen, maar Pompeo deelt meer inzichten met de president en legt mogelijk meer gewicht in de schaal bij Trump en buitenlandse leiders.’



The New York Times denkt daar in een hoofdredactioneel commentaar heel anders over: ‘Trump kan Amerika Rex Tillerson laten missen’.



Niet omdat hij zo goed was: ‘Als Rex Tillerson zijn professionele carrière had afgesloten als chief executive officer van ExxonMobil, zou zijn reputatie die van een succesvolle leider van een van ’s werelds grootste bedrijven en toegewijde supporter van de Boy Scouts zijn geweest.



‘Daarentegen zal hij worden herinnerd als een van de zwakste en minst effectieve ministers van Buitenlandse Zaken van het land. Zonder ervaring in buitenlands beleid of landsbestuur, gaf hij weinig leiding en ontmantelde het ministerie dat hij moest leiden; vol enthousiasme voerde hij de bezuinigingen uit die de heethoofdige president zonder interesse in diplomatie hem opdroeg. Horden hoge diplomaten en andere ambtenaren, de keur van de Amerikaanse buitenlandse dienst, werden gedwongen te vertrekken of kozen voor de vlucht.



‘En toch hebben we reden om zijn vertrek te betreuren, omdat zijn vervanger waarschijnlijk nog erger zal zijn.’(..)



Mike Pompeo’s ‘havikachtige benadering kan ernstige schade aanrichten op het vlak van belangrijke kwesties van nationale veiligheid, Iran en Noord-Korea inbegrepen, waarover hij meningen heeft geventileerd die haaks staan op die van zijn voorganger.



‘De timing van Tillersons ontslag houdt hoogstwaarschijnlijk verband met het feit dat Trump voor zijn grootste gok op het gebied van buitenlands beleid staat: zijn besluit directe onderhandelingen aan te gaan over Noord-Korea’s kernwapenprogramma, te beginnen met een persoonlijk gesprek met de leider van dat land, Kim Jong-un, naar verwachting in mei. (..)‘Voor de wisseling werd aangenomen dat Tillerson het Amerikaanse team zou leiden – een ploeg gehandicapt door een gebrek aan expertise over Noord-Korea. Nu zal die rol toevallen aan Pompeo, die eerder in feite aandrong op omverwerping van het regime in Noord-Korea en zelfs suggereerde om Kim te vermoorden.’