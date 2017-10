Opinieblog - Drie weekendcolumns die u moet lezen

Duitse commentaren 1/2

Duitse kranten: 'Uitslag Duitse verkiezingen is een gevaar voor Europa'



Angela Merkel won de Duitse verkiezingen, maar haar partij CDU/CSU kreeg een flinke klap. De rechtspopulisten wisten het tot derde partij te schoppen. Wat schrijven de Duitse kranten over de politieke aardverschuiving? In sommige commentaren wordt gevreesd voor het einde van de Europese Unie. Anderen zien het vertrek van Merkel naderen.



Daniel Brössler becommentarieert in Süddeutsche Zeitung dat het einde van de pro-Europese consensus in Duitsland het einde kan betekenen van de EU.



‘Twee weken geleden zei Claude Juncker nog dat de EU de wind in de zeilen heeft. In Brussel dacht men dat er bij de Duitse verkiezingen niets mis kon gaan. Maar uitgerekend de verkiezingen waar de EU zich het minst zorgen over maakte, bezorgen nu de meeste last. De koers die Juncker met zijn schip wilde zeilen – snelle Frans-Duitse plannen over hervorming van de eurozone - kan hij voorlopig vergeten.



In Nederland zijn ze al een half jaar bezig een coalitie te smeden. Dat beïnvloedt de loop der dingen in de EU nauwelijks. Maar zolang Duitsland naar een regering zoekt, hult heel Europa zich in een nevel. Niet alleen omdat Duitsland het grootste en economisch sterkste land van de Unie is. Maar ook omdat Angela Merkel in de loop der jaren een leiderspositie is gaan innemen waarvoor vervanging niet in zicht is.



De aanwezigheid van extreemrechts is in het parlement is in veel EU-landen normaal. Dat uitgerekend Duitsland geen uitzondering meer is, maakt de zaak er niet beter op, maar slechter. Belangrijk wordt de vraag in hoeverre de rechtse minderheid er in slaagt de Europese agenda te bepalen. Het einde van de pro-Europese consensus in Duitsland zou het einde betekenen van de EU. In welke richting het EU-schip vaart, is na de Duitse verkiezingen onduidelijker geworden.'



Volgens Sebastian Fischer van Der Spiegel staat Duitsland een lange kabinetsformatie te wachten. Voordat Merkel überhaupt kan denken aan een Jamaica-coalitie met de liberale FDP en de Groenen, moet zij eerst tot een vergelijk komen met de Beierse CSU van Horst Seehofer. Die staat onder zeer zware druk omdat zijn partij met meer dan 10 procent de grootste verliezer is. Seehofer moet dan ook half november op het partijcongres van de CSU vechten voor zijn politieke leven. Vandaar dat hij van Merkel eist dat zij het midden opgeeft en opschuift naar rechts.



Concreet houdt dat in dat Merkel akkoord moet gaan met een bovengrens aan het aantal vluchtelingen dat Duitsland zal toelaten. Want zonder die bovengrens verliest de CSU volgend jaar de gegarandeerd absolute meerderheid in Beieren, realiseert Seehofer zich.



Volgens Fischer is het steeds moeilijker om het ‘strategische conflict’ tussen de CDU, ‘een vooruitstrevende middenpartij die met iedereen een coalitie kan aangaan’, en de CSU, ‘een centrumrechtse partij die aanspraak maakt op de absolute meerderheid’ op te lossen. ‘Als dat de komende weken niet lukt, gaat het helemaal niet meer om Jamaica. Want dan is de unie tussen CDU en CSU in gevaar.’