Opinieblog: Drie columns die u zou moeten lezen

Halbe Zijlstra

Terwijl de Tweede Kamer zo snel mogelijk opheldering wil over de leugen van minister Zijlstra over zijn ontmoeting met de Russische president Poetin, proberen gebruikers op sociale media zelf te achterhalen wat werkelijk is gebeurd.



Zo worden allereerst vraagtekens geplaatst bij eerdere acties van Halbe Zijlstra. Toen zijn naam uitlekte als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, vertelde een VVD-Kamerlid dat hij goed op de hoogte is van buitenlandse politiek omdat hij dagelijks kranten als The New York Times en Financial Times zou lezen. ‘In de fractie citeert hij regelmatig buitenlandse kranten’.



Maar leest hij die krant wel echt, vragen Twitteraars zich af. Of sprong hij wel echt zo soepel over de dranghekken op het Binnenhof?



Toch is de belangrijkste vraag vandaag: waar was Halbe wel? Op sociale media worden verwoede pogingen gedaan om te achterhalen wat werkelijk is gebeurd. Was hij ‘weggestopt achter in het zaaltje’ tijdens een ontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Syrische president Bashar al-Assad? Was hij aanwezig bij de val van de Berlijnse muur? En hoe zit het met al die ontmoetingen met hooggeplaatste politici?



De geloofwaardigheid van Zijlstra als minister hangt aan een zijden draadje. Het radioprogramma Stand.nl vraagt luisteraars dan ook: is hij deze volledig kwijt of niet?



Twitteraar Jongen vraagt zich überhaupt af of je iets kunt kwijtraken wat je niet hebt. 'Wat mij betreft is iedere politicus die liegt ongeloofwaardig en ongeschikt, ongeacht de reden', zegt luisteraar Boersma. Een andere luisteraar ziet Zijlstra liever vertrekken: ‘Iedere gesprekspartner zal zich vanaf vandaag afvragen: wat is er waar van wat deze man zegt, en ik kan eigenlijk niets wezenlijks tegen hem zeggen, want daar kan hij weer vreemd mee aan de haal gaan. De man rest maar één ding: aftreden, en wel onmiddellijk.’



Toch is niet iedereen voor zijn aftreden. ‘Natuurlijk had hij niet moeten doen of hij er zelf was geweest echter gaat het mij om de inhoud van zijn mededeling. Laten we niet heiliger zijn dan de paus’, schrijft mevrouw De Haan.



De opinieredactie van de Volkskrant kreeg vanochtend veel ingezonden brieven binnen over Zijlstra. Later vandaag een overzicht met de scherpste lezersbrieven, maar nu alvast een voorproefje.



'Met betrekking tot het liegen en bedriegen van Halbe (Gare) Zijlstra is er maar een remedie: opzouten! En nu maar afwachten wie er in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen, na ja minus de VVD dan, gaat steunen. Want dat is toch het minste wat men kan doen daar aan het Binnenhof', schrijft Guido Nafzger uit ’s-Gravenhage.



'Fraai', schrijft Ernest Groenewege uit Rhenen, 'dat we Nederland laten vertegenwoordigen in het buitenland door een partijbons met een rekbare waarheid. Vroeger hadden we daarvoor diplomaten. Advies: Halbe, zou je je niet eens laten parachuteren bij een andere leuke functie?'



Terwijl Zijlstra’s onthulling de gemoederen bezighoudt, kijkt GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil er niet van op: ‘Geen nieuws dit. Toen ik eind 2007 met George W. Bush aan het sjoelen was in zijn Oval Office, vertelde hij me dat Zijlstra nooit Poetin heeft ontmoet’, schrijft hij op Twitter.